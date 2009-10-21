В Тернополе из-за гриппа закрыли школы

В Тернополе сегодня прекращается учеба в общеобразовательных и начальных школах в связи с ростом заболеваемости на грипп и ОРВИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняла чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, действующая при городском совете.

Члены комиссии также объявили эпидемию гриппа и ОРВИ в Тернополе.

По данным пресс-службы, по состоянию на 20 октября уровень заболеваемости ОРВИ в городе составляет 172,5 случаев на 10 тыс. населения. По сравнению с аналогичной неделей 2008 года он вырос в 2,3 раза, с прошлой неделей – в 2 раза, со средненедельным показателем за последние 10 лет – в 2 раза.

Эпидемиологический порог для Тернополя составляет 160 больных на 10 тыс. населения.

48% всех больных – дети до 14 лет. Среди больных детей 59,3% – школьники.

По данным мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппа среди учеников школ установлено, что в 13 школах города процент отсутствующих учеников составляет более 20%.

На время эпидемии гриппа и ОРВИ комиссия запретила проведение массовых мероприятий для детей и подростков, временно остановлены занятия для детей и подростков в кружках, секциях, бассейнах, танцевальных клубах. Также запрещено проведение дискотек для подростков как в заведениях, подчиненных управлению образования, культуры, по делам семьи и молодежи, так и в частных заведениях.

Также комиссия посоветовала ограничить массовые мероприятия для молодежи и студентов в учебных заведениях и массовые мероприятия для взрослых в культурно-художественных, зрительских, спортивных заведениях, домах культуры, театрах.