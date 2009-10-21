Днепропетровщина: 11 детей и двое взрослых отравились грибами
10:21, 21 октября 2009Страна
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Воспитанники детского дома
19 октября ночью из села Малая Михайловка Покровского района Днепропетровской области в реанимационное и терапевтическое отделения районной больницы с отравлением дикорастущими грибами были госпитализированы 13 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, среди них - 11 воспитанников детского дома семейного типа.
Утром 20 октября больные перевезены в больницы в областном центре: 11 детей - в областную детскую клиническую больницы и двое взрослых - в городскую больницу №4.
По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня госпитализированные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
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