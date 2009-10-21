Зачем человеку аппендикс

Органы, которые долго время считались ненужными по причине их бездействия, оказались жизненно необходимы для выживания человека в экстремальных условиях

До сих пор в школе учителя на уроках биологии показывают на цветных плакатах человеческие органы, которые пренебрежительно называют рудиментами. К ним относят аппендикс, селезенку, миндалины и различные > вены. Эти запчасти тела человека не вызывают уважения у ученых, потому что уже давно считаются бесполезными. Они якобы утратили свое основное значение в процессе эволюционного развития.

Закладываются во время зародышевого развития, но полностью не развиваются. И потому служат ненужными довесками к организму.

Однако последние исследования убедительно показали, что мы недооценивали значение рудиментов. На самом деле, они могут играть очень важную роль для выживания человека или в экстремальных ситуациях, или в новых непривычных условиях обитания, или во время серьезной болезни.

- Так, например, в своем исследовании мы пришли к выводу, что селезенка играет важную роль в заживлении поврежденных болезнью сосудов сердца, - говорит Джеффри Лайтман, руководитель функциональной анатомии и морфологии Нью-йоркской школы медицины. - Именно она помогает справиться с инфекциями, создавая фильтры для нездоровых кровяных клеток.

Кроме того, опыты на мышах показали, что селезенка - это целый завод по производству моноцитов, белых кровяных телец, необходимых для иммунной защиты и ремонта тканей, сообщает The Times of India.

Ранее же ученые считали, что моноциты рождаются только в костном мозге, как и другие виды белых кровяных клеток, и "хранятся" в кровяном русле.

- Селезенка является источником от 40 до 50 процентов от всех моноцитов, которые участвуют при восстановлении здоровья после сердечного приступа, - убежден другой исследователь - Филип Свирски из Массачусетского Центра системной биологии в Бостоне.

Не так уж и бесполезен оказался и знаменитый рудимент - аппендикс, этот странный червеобразный отросток, придаток слепой кишки, который имеется лишь у кроликов, обезьян и человека.

- Этот орган фактически является складом полезных бактерий, которые помогают нам переваривать много разной пищи, в том числе некачественной или плохо обработанной, - считает Билл Паркер, доцент кафедры хирургии из Медицинского центра Университета Дьюка.

По словам Паркера, аппендикс спасет нас от отравлений и паразитов, особенно в тех случаях, если мы окажемся в других условиях проживания.

Например, если европеец переедет жить в Африку, то его желудочно-кишечный тракт не пострадает от перехода к новой еде благодаря этому отростку кишки, который тотчас начнет активно работать. И европеец не умрет от диареи. Более того, ученые полагают, что этот орган, по-видимому, имеет важнейшее значение для заселения кишечника полезной бактериальной флорой после желудочных заболеваний.

Обнаружилась полезность и некоторых систем вен и артерий, работа которых ранее была неизвестна. Как выяснилось, они тоже включаются в активную борьбу за здоровье человека, чтобы обеспечить кровоток, если основные > заблокированы или повреждены.

kp.ua