Парацетамол вреден детям

Ученые из Чехии не рекомендуют давать детям парацетамол после вакцинации. По словам экспертов, прием жаропонижающего может снизить эффективность прививки. Поэтому родителям следует хорошо подумать, прежде чем давать детям парацетамол, если на то нет веской причины.

Исследование 450 детей показало, что у тех, кому после стандартных прививок давали жаропонижающее, организм вырабатывал меньшее количество антител, что ухудшало действие вакцины и снижало иммунитет к заболеваниям. Негативное действие парацетамола ученые объясняют тем, что препарат участвует в реакции иммунных клеток на вакцину.

Ранее сообщалось, что наилучшим жаропонижающим средством для детей является ибупрофен, который снижает температуру тела гораздо быстрее, чем парацетамол. Исследователи также рекомендуют чередовать ибупрофен с парацетамолом для достижения наилучшего эффекта, аналогичный совет дают и врачи-терапевты. Однако эксперты не одобряют такого способа лечения простуды, поскольку опасаются, что в этом случае велика вероятность передозировки.

В любом случае, родители не должны забывать о том, что все лекарства обладают определенными токсическими свойствами. Кроме своего основного действия, они образуют в организме множество вредных химических соединений. Самый серьезный ущерб иммунитету наносят антибиотики и гормональные препараты. Однако и обыкновенное обезболивающее может причинить организму непоправимый вред, а в больших дозах даже привести к смерти.

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