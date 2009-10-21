В мире больные все чаще отказываются от таблеток

В последнее время в медицинском мире наметилась серьезная проблема: больные не принимают таблеток, сообщает ресурс MIGnews.com.

Исследование, призванное ответить на вопросы о низкой эффективности лечения, выявило следующий факт - высокий процент людей обратившихся за медицинской помощью впоследствии пренебрегают советами врача и не пользуются предписанными лекарствами.

При этом больные, которым полагается прием таблеток 3-4 раза в день, попали в категорию "практически не прибегают к лечению", а те, кому прописано принимать таблетки 1-2 раза в день "принимают, но не регулярно".

В докладе указывается, в частности, что более 80 % астматиков не придерживаются советов врачей. Велик процент и тех, у кого диагностирован рак, но врачебные предписания все равно остаются за бортом их существования.

В отчете указывается несколько возможных причин такого исхода ситуации, однако не дается оценка наиболее вероятных из них. Среди прочего называется "недопонимание между больным и лечащим врачом", "недостаток внимания к проблемам со стороны лечащего врача", "отсутствие мотивации для употребления большого количества медикаментозных препаратов ежедневно в течение длительного времени" (касается раковых больных).

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