Завтра в Украине дождливо

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных и северных областях пройдут небольшие дожди (в Карпатах с мокрым снегом), только ночью на востоке страны преимущественно без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в южной части - до 14°, на западе - 1-6° тепла; днем в западных и северных областях - 8-13°, на остальной территории - 12-17°, в Крыму, Донецкой и Луганской областях - до 21°; на высокогорье Карпат ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 0-5° тепла.

В Киевской области облачно. Временами небольшой дождь, туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-11° тепла, днем - 8-13°.

В Киеве также облачно. Временами небольшой дождь, туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – около 10°, днем - 11-13°.