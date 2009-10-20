Чем полезен гранатовый сок?

Специалисты из Израиля доказали, что есть надежное и эффективное средство от простудных инфекций. Исследования показали, что справиться с простудой и гриппом очень просто, если каждый день выпивать 2 стакана определенного сока.

В течение 5 дней медики проводили эксперимент с участием добровольцев, больных простудой или гриппом. Часть пациентов ежедневно выпивали по 2 стакана гранатового сока.

Анализ результатов исследования позволил сделать вывод, что именно гранатовый сок, благодаря своим ярко выраженным антиоксидантным свойствам, эффективно помогает бороться с простудными инфекциями.

Так, ежедневный прием 500 мл гранатового сока позволяет победить инфекцию за 4-5 дней. При этом даже можно исключить прием медикаментов.

health.passion.ru