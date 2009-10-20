На Днепропетровщине создана лаборатория по ГМО-контролю

На базе госпредприятия "Днепростандартметрология” создана лаборатория по контролю генетически модифицированных организмов (ГМО) в пищевой продукции, продовольственном сырье и косметических средствах.

Об этом УНИАН сообщили в Госпотребстандарте Украины.

Сообщается, что для создания лаборатории было реконструировано помещение площадью более 130 кв. м, учтены все требования к лабораториям, в которых проводятся исследования молекулярно-генетическими методами.

Лаборатория оснащена современным аналитическим оборудование.

Лаборатория по контролю ГМО аттестована в установленном порядке.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров Украины №468 от 13 мая 2009 г. «Об утверждении Порядка этикетировки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в оборот», с 1 июля 2009 года вводится обязательное этикетирование пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы.

На протяжении августа-сентября т.г. в системе Госпотребстандарта Украины были открыты лаборатории генетически-молекулярных исследований ГМО в пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье на базе испытательных центров ГП «Волыньстандартметрология» (г. Луцк), ГП «Кривбасстандартметрология» (г. Кривой Рог), ГП «Луганскстандартметрология» (г. Луганск), ГП «Житомирстандартметрология» (г. Житомир), ГП «Крымстандартметрология» (г. Симферополь), ГП «Харковстандартметрология» (г. Харьков), ГП «Киевоблстандартметрология».

Кроме того, с 2007 года аналогичная лаборатория действует в ГП «Укрметртестстандарт» (г. Киев), а с 2008 года – в ГП «Винницастандартметрология» (г. Винница).