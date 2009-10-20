Соя защищает женщин от переломов

Женщины в постменопаузе могут снизить риск переломов шейки бедра, если добавят в свой рацион продукты из сои.

К такому выводу пришли сотрудники Национального университета Сингапура, которые с 1993 по 2006 год наблюдали 63 тысячи китайских мужчин и женщин в возрасте 45-74 лет. На момент окончания исследования перелом шейки бедра был диагностирован у 276 мужчин (средний возраст - 71 год) и 692 женщин (73 года).

Женщины, ежедневно употреблявшие умеренное количество сои, на 21-36% реже становились жертвами переломов. Под «умеренным количеством» подразумевалось 2,7 грамма белка сои, или 5,8 миллиграмма соевых изофлавонов, на тысячу калорий, что эквивалентно 49,4 г сыра тофу. Любопытно, что на представителей сильного пола употребление соевых продуктов никак не влияло.

Напомним также, что соя способна предотвращать рак. Женщины, начавшие есть продукты из сои в детстве, на 58% реже болеют раком молочной железы. Возможно, антираковые свойства связаны со все теми же изофлавонами - натуральными компонентами, содержащимися в растении; изофлавоны относятся к группе фитоэстрогенов, и их структура подобна женскому гормону эстрогену, который может менять ткань груди. Эксперименты на животных подтвердили, что соя помогает раньше созревать тканям молочной железы и лучше сопротивляться агентам, вызывающим рак.

science.compulenta.ru