Запорожье: задержана женщина, похитившая младенца

Правоохранители задержали 24-летнюю жительницу Запорожья, которая похитила годовалого ребенка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, с заявлением о похищении неизвестной женщиной коляски с сыном в зале ожидания на железнодорожном вокзале в Одессе в милицию обратился 39-летний мужчина 15 октября.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершенном работники милиции задержали в Николаеве 24-летнюю безработную, ранее судимую жительницу Запорожья. Ребенок возвращен родителям.