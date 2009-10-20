В Украине запретили повышать цены на лекарства

Верховная Рада Украины приняла закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 242 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.

Закон вступает в силу со дня опубликования.