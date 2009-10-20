Помогите спасти жизнь!

14:07, 20 октября 2009
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Срочно нужна трансплантация костного мозга

18-летнему парню нужны 100 000 гривен на лечение!

Игорю Костенку – 18 лет. У него – онкологическое заболевание -  лимфогранулематоз. Игорю срочно необходима трансплантация костного мозга. Стоимость лекарственных препаратов, которые нужны для пересадки,  - 100 000 гривен! Мама Игоря воспитывает сына одна. И для нее эта сумма – просто фантастическая! Она обращается ко всем небезразличным людям с просьбой помочь ей спасти единственного сына! Маленьким детям помогают охотно. Но для мамы ее ребенок, сколько бы ему не было бы лет, - самая дорогая! Помогите!

Несколько гривен, отсутствия которых вы в своем бюджете даже не заметите, могут спасти парню жизни!!!

 

 

Телефон мамы Игоря, Аллы – 096 286 89 28

Банковские реквизиты: 

КБ Приват Банк

МФО 305299

ОКПО 14360570

р/с 29244825509100

Назначение платежа: для зачисления на карту № 4405885013136186

Получатель: Костенко Алла Ивановна, благотворительная помощь на лечение сына.

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