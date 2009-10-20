Помогите спасти жизнь!
Срочно нужна трансплантация костного мозга
18-летнему парню нужны 100 000 гривен на лечение!
Игорю Костенку – 18 лет. У него – онкологическое заболевание - лимфогранулематоз. Игорю срочно необходима трансплантация костного мозга. Стоимость лекарственных препаратов, которые нужны для пересадки, - 100 000 гривен! Мама Игоря воспитывает сына одна. И для нее эта сумма – просто фантастическая! Она обращается ко всем небезразличным людям с просьбой помочь ей спасти единственного сына! Маленьким детям помогают охотно. Но для мамы ее ребенок, сколько бы ему не было бы лет, - самая дорогая! Помогите!
Несколько гривен, отсутствия которых вы в своем бюджете даже не заметите, могут спасти парню жизни!!!
Телефон мамы Игоря, Аллы – 096 286 89 28
Банковские реквизиты: КБ Приват Банк МФО 305299 ОКПО 14360570 р/с 29244825509100 Назначение платежа: для зачисления на карту № 4405885013136186 Получатель: Костенко Алла Ивановна, благотворительная помощь на лечение сына.
КБ Приват Банк
МФО 305299
ОКПО 14360570
р/с 29244825509100
Назначение платежа: для зачисления на карту № 4405885013136186
Получатель: Костенко Алла Ивановна, благотворительная помощь на лечение сына.