Российских женщин обяжут рожать 2-х и более детей

Российским семьям предложат контракт, согласно которому они будут обязаны рожать двух и более детей. При этом, согласно этому контракту, содержание третьего и последующих детей государство возьмет на себя. Такая программа одобрена в комитете по вопросам охраны материнства и детства Госдумы. Ее разработали в петербургском парламенте. Однако заключить такой контракт смогут не все желающие.

Согласно документу, рожать детей по гос­контракту смогут только полные российские семьи. При этом у родителей не должно быть вредных привычек. Если хоть один из них числится на учете в наркодиспансере, злоупотребляет алкоголем или у него есть приводы в милицию, то такая семья получит отказ.

Заключить договор можно будет заранее, но в силу он вступит, только когда в семье появится третий ребенок, передает радиостанция «Эхо Москвы».

nr2.ru