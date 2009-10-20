Волынь: бешеный кот покусал четверых людей

В Волынской области больной бешенством кот покусал четырех человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций области, инцидент произошел вчера, 19 октября.

В частности, по данным ГУ МЧС, в Киверцивскую центральную больницу с предварительным диагнозом “укусы кошки, больной бешенством”, были госпитализированы две ученицы, 4-го и 11-го классов, а также двое взрослых. У пострадавших обнаружены укусы и царапины от когтей на ладонях, руках и ногах, все они жительницы соседних сел Будячев и Конопелька Киверцивского района.

Состояние здоровья потерпевших врачи определили как средней тяжести.

В сообщении сказано, что больную кошку хозяева ликвидировали. Работники районной санитарно-эпидемиологической службы сегодня проведут вскрытие животного, чтобы убедиться в правильности предварительного заключения о болезни кошки бешенством.