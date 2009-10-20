Приверженцы активированного угля рекомендуют воспользоваться одной из двух существующих схем. Первая схема предусматривает постепенное наращивание дозировки угольного препарата до тех пор, пока его разовая концентрация не достигнет одной таблетки на десять килограмм веса тела. При этом активированный уголь необходимо принимать с утра на пустой желудок. Вторая схема рассчитана на приём необходимого количества таблеток, однако эта доза «растянута» на весь день. В этом случае употребляют десять таблеток в течение дня, разбивая дозировку на три приёма, причём каждый из них осуществляют за один час до приёма пищи. Диета должна соблюдаться не менее десяти дней, затем ещё через такой же промежуток времени курс можно повторить.

Чтобы разобраться, насколько может быть эффективной «угольная» диета, рассмотрим механизм действия активированного угля на организм. Ни для кого не секрет, что активированный уголь - это сорбент, предназначенный для всасывания токсинов в желудочно-кишечном тракте. Связывание внутрикишечных ядов и дезинтоксикация организма осуществляется благодаря особой поверхностной структуре активированного угля. Вся таблетка (или порошок) этого лекарственного препарата состоит из чередующихся мельчайших пор, благодаря чему площадь контакта с токсинами многократно увеличивается. Такое строение активированного угля позволяет ему «втягивать» вовнутрь не только ядовитые вещества, но и некоторые болезнетворные микроорганизмы, избыток лекарственных препаратов, воду и т.д. Благодаря этому активированный уголь нейтрализует невсосавшиеся соли тяжёлых металлов, ядовитые продукты жизнедеятельности микробов, пищевые токсины, некоторые химические соединения и др. Благодаря способности связывать воду активированный уголь хорошо помогает при лечении диарейных заболеваний. А вот в отношении возможности похудеть ни в одной из официальных инструкций к препаратам не сказано ни слова. Зато побочный эффект в виде довольно сильного запора – одно из основных проявлений при длительном использовании активированного угля. Кроме того, продолжительное применение препарата может привести и к другим диспепсическим расстройствам.

Кроме того, нужно учесть ещё один важный нюанс. Диаметр пор медицинского активированного угля вполне достаточный для того, чтобы связывать не только вредные ингредиенты, но и адсорбировать полезные для организма органические вещества, такие как белки, жиры и углеводы. Особенно высока вероятность попадания в «плен» активированного угля низкомолекулярных органических соединений. К таким веществам относятся, например, витамины. В результате недополучения организмом необходимых жизненно важных компонентов закладываются предпосылки для развития различных заболеваний и нарушения обменных процессов. Поэтому, если вы всё же решились на похудение с помощью активированного угля, уделите внимание поливитаминным средствам: энергетическая ценность таких препаратов минимальна, зато для поддержки ферментативной активности организма витамины - лучшее средство. Кстати, не исключено, что именно дефицит основных питательных веществ при злоупотреблении активированного угля приводит к потере веса.

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