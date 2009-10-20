"Санофи-авентис" объединилась с "Зентива"

Чешская фармацевтическая компания "Зентива" (Zentiva) присоединилась к Группе "Санофи-авентис" (sanofi-aventis) - одному из крупнейших производителей лекарственных препаратов в мире. Объединение с "Зентива" – один из шагов в реализации стратегии роста Группы "санофи-авентис", нацеленной на достижение глобального лидерства в отрасли фармацевтики.

"Слияние наших компаний - очень значимое событие для нас и наших потребителей, это реальный путь к достижению лидирующих позиций на фармацевтическом рынке Восточной Европы. Длительный процесс взаимовыгодной интеграции, наконец, завершился, и сегодня мы уже работаем как одна команда", - отметил Жан-Поль Шоер, региональный директор "Санофи-авентис" и "Зентива" в Украине.

Объединение портфелей препаратов "Санофи-авентис" и "Зентива" позволило Группе занять первое место на многих рынках Центральной и Восточной Европы, включая Украину, а также в Турции. Слияние, в частности, усилило позиции Группы в отрасли инновационных продуктов, брендированных генериков и безрецептурных препаратов.

С целью повышения доступности лекарственных препаратов для пациентов в Украине весной этого года Группа снизила стоимость продукции "Зентива" в среднем на 12%. Более того, в начале лета "Санофи-авентис" объявила о своем намерении самостоятельно заниматься поставками продукции в Украину. Как результат этого, договора с дистрибьюторами стали заключаться в гривне, а не в евро, как это было ранее.

По материалам korrespondent.net