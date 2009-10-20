Голос ребенка вывел мать из комы

32-летняя молодая мама из Рэксхэма (Уэльс) находилась в состоянии комы, искусственно вызванной врачами по медицинским показаниям, в результате инфицирования кишечной палочкой. В то время ее сыну было лишь 10 недель.

Из-за тяжелого состояния женщина хотела перестать бороться с болезнью, но голос ее малыша придал ей стимул не сдаваться. Во избежание заражения ребенка к матери не допускали, но муж приносил ей в реанимацию записи с голосом сына.

Госпитализация длилась более двух месяцев, сейчас пациентка успешно выздоравливает. Трудно поверить, что ее состояние было настолько тяжелым, что врачам пришлось ввести ее в состояние комы. От осознания того, что все усилия врачей напрасны и лечение не помогает, женщина хотела умереть, но только голос сына дал ей понять, что она не имеет права на смерть. И чудо произошло.

После перевода в обычную палату ей принесли малыша. Лечащий врач настаивал на встрече ребенка с матерью - он был уверен, что это окажет огромное влияние на процесс выздоровления - и не ошибся. Улыбка сына была сильнее любого лекарства.

deti.mail.ru