Actimel бесполезен для здоровых детей - британские эксперты

В Великобритании запретили рекламу Actimel

Рекламный ролик йогурта Actimel от компании Danone попал под запрет в Великобритании. В ролике говорилось о том, какую пользу йогурт приносит здоровью детей и как он помогает детям преодолевать распространенные в детстве болезни. Британская Комиссия по рекламным стандартам (The Advertising Standarts Authority) сочла доводы, приведенные в ролике недоказуемыми.

В видео была показана бутылка Actimel, прыгающая через скакалку, а на заднем плане раздавались звуки детской игры. Голос за кадром заявлял, что "научно доказано, что Actimel помогает защищать детей". Заканчивался ролик появлением на экране печати со словами "Научно доказано".

Именно научная доказанность этого факта подверглась сомнению ASA. В свою очередь Danone заявил, что исследовал 6 тысяч человек и у 23 из них наблюдались улучшения здоровья после употребления Actimel. Тем не менее, комиссия пришла к выводу, что йогурт Actimel бесполезен для здоровых детей, а реклама должна быть снята с эфира.

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