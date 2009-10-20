10 продуктов, которые делают детей умнее

Если дети плохо учатся в школе, то проблема может заключаться не в их интеллектуальных способностях, в недостаточном или неправильном питании для детского мозга.

Мозг растущего человека - это довольно голодный орган, который поглощает огромное количество питательных веществ из попадающей в организм пищи (больше, чем любой другой орган). Поэтому, очень важно давать детям правильную пищу для их нормального развития. Вот десять видов продуктов, благоприятно влияющих на работу головного мозга, которые стоит включить в детскую диету:

1. Лосось. Жирная морская рыба содержит полезную для мозговой функции жирную кислоту омега-3, употребление которой улучшает когнитивную функцию мозга. Ребенку можно давать с собой бутерброд с жаренным или тушеным лососем и овощами (нарезанным огурцом, помидором или листьями салата).

2. Яйца. Желтки содержат холин, элемент улучшающий память. Школьнику можно на обед дать жаренное яйцо или омлет между двумя кусочками хлеба из цельного зерна.

3. Арахисовое масло. Арахис - источник витамина Е, антиоксиданта, защищающего нервные мембраны в мозгу. Несоленый арахис можно добавлять в любые салаты, а арахисовое масло очень вкусно со свежим хлебом.

4. Цельное зерно. Человеческий мозг для нормального функционирования требует определенное количество глюкозы. Цельное зерно содержит и глюкозу и клетчатку (регулирующую сколько глюкозы поступает в кровь), а также витамины группы Б, питающие нервную систему. Покупайте для себя и своих детей изделия из неотбеленной цельной муки или пеките хлеб сами.

5. Овсянка. Овес - это лучший завтрак для ребенка, потому что содержит витамин Е, В, потассиум и цинк. Эти элементы и витамины помогут вашим детям полностью реализовать свой интеллектуальный потенциал. Овес можно класть вместе с мукой в пироги, оладьи, сырники или просто обжаривать вместе с орехами на сухой сковороде и подавать с несладким йогуртом или молоком. Если вы делаете овощные и фруктовые соки по утрам, положите немного сырой овсянки в сок.

6. Ягоды. Клубника, черника, вишни, малина, ежевика и пр. содержат антиоксиданты, предотвращающие раковые заболевания. Исследования показали, что в частности клубника и черника улучшают память, а семена в малине, клубнике, ежевике и землянике богаты омегой-3. Свежие ягоды можно добавлять в салат, овощные блюда, мюсли или есть просто так.

7. Бобовые. Очень полезна фасоль, горох, нут (бараний горох) и чечевица, благодаря содержанию протеина и так называемых сложных углеводов (которые незначительно повышают уровень сахара в крови) и клетчатки, плюс витаминов и минералов. Бобовые можно есть с любым томатным соусом, как гарнир или как дополнение к салату.

8. Разноцветные овощи. Помидоры, брокколи, баклажаны, тыква, морковь, шпинат, болгарский перец, кукуруза - овощи ярких насыщенных цветов содержат большое количество антиоксидантов, восстанавливающих поврежденные клетки. Давайте детям нарезанные свежие овощи или делайте соусы к макаронам с большим количеством овощных ингридиентов.

9. Молоко и йогурт. Молочные продукты богаты протеином и витаминами группы Б - важный компонент роста мозговой ткани, образования нейротрансмиттеров и энзимов. Покупайте детям несладкий йогурт, нежирную сметану, молоко, ряженку и кефир для полноценного завтрака перед школой.

10. Нежирная говядина. Нежирное мясо - источник железа и цинка, способствующие улучшению когнитивной функции мозга. Употребление нежирного мяса вместе с пищей, богатой витамином С (помидоры, болгарский перец, апельсины, клубника) улучшают усваиваемость железа в организме.

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