Рак молочной железы: мифы и правда

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию материалов ведущих онкологов Украины.

Хотя известны некоторые факторы риска, повышающие вероятность возникновения рака молочной железы, врачи до конца не знают, что вызывает эту онкопатологию и почему нормальные клетки превращаются в злокачественные. Главный онколог Донецкой области и главврач областного противоопухолевого центра Игорь СЕДАКОВ расскажет о некоторых мифах и правде, связанных с раком молочной железы.

Применение противозачаточных препаратов. До настоящего времени не ясно, влияет ли применение внутрь противозачаточных препаратов на риск рака молочной железы. Предполагается, что женщины, применяющие противозачаточные препараты, имеют повышенный риск рака молочной железы по сравнению с теми, кто их никогда не применял. У женщин, прекративших прием оральных противозачаточных препаратов более 10 лет тому назад, повышенного риска рака молочной железы не отмечено.

Гормональная заместительная терапия. Доказано, что длительное (несколько лет) применение гормональной заместительной терапии после менопаузы, особенно комбинация эстрогенов и прогестерона повышает риск рака молочной железы. Более того, это увеличивает вероятность смерти от рака молочной железы.

Если сохранена матка, врачи обычно рекомендуют применение эстрогена и прогестерона. Эстроген облегчает симптомы менопаузы и предотвращает остеопороз (истончение костей, которое может привести к перелому). Однако эстроген может повысить риск развития рака матки. Прогестерон добавляется для предотвращения этого осложнения. В случае если матка отсутствует, то рекомендуется применение только эстрогена.

Крупные исследования показали, что повышенный риск рака молочной железы связан с применением комбинации эстрогена и прогестерона. Более того, увеличивается вероятность рака в поздних стадиях.

В настоящее время нет серьезных причин для назначения гормональной заместительной терапии с целью временного облегчения симптомов менопаузы. Кроме повышения риска рака молочной железы, такая терапия приводит к повышению риска сердечных заболеваний, образования тромбов и инсультов. Решение о применении гормональной заместительной терапии после менопаузы должно приниматься женщиной и врачом после рассмотрения возможных рисков и пользы, включая факторы риска заболевания сердца, рака молочной железы, остеопороза и тяжесть симптомов менопаузы.

Кормление грудью. Предполагается, что кормление грудью несколько снижает риск рака молочной железы, особенно если кормление продолжается в течение 1,5-2 лет. Однако имеются суждения, что связи между кормлением грудью и риском рака молочной железы не существует. Как беременность, так и кормление грудью уменьшает общее число менструальных циклов. Это аналогично риску в результате позднего начала менструации или ранней менопаузе, что также уменьшает общее число менструальных циклов.

Алкоголь. Употребление алкоголя четко связано с повышением риска рака молочной железы. По сравнению с непьющими, у женщин, употребляющих одну рюмку алкоголя в день, отмечено незначительное повышение риска. У тех же, кто употребляет от 2 до 5 рюмок алкоголя ежедневно, риск повышается более существенно по сравнению с непьющими женщинами. Алкоголь также повышает риск развития рака полости рта, глотки и пищевода. Мы рекомендуем ограничить употребление алкоголя или отказ от него вообще.

Ожирение и диеты с высоким содержанием жиров. Ожирение связано с повышенным риском развития рака молочной железы, особенно у женщин после менопаузы (возникающей обычно в возрасте 50 лет). Хотя яичники вырабатывают большинство эстрогенов, жировая ткань может превращать некоторые другие гормоны в эстроген. Наличие большого количества жировой ткани может увеличить уровни эстрогена и повысить вероятность развития рака молочной железы. Однако взаимосвязь между весом и риском рака молочной железы сложная. Например, риск повышен у женщин, набравших лишний вес во взрослом возрасте, но не повышен у тех, кто имел избыточный вес с детства. Кроме того, избыточный жир в области талии больше влияет на риск, чем такое же количество жира в области поясницы и бедер. Это, предположительно можно объяснить тем, что жировые клетки в различных частях тела несколько отличаются по метаболизму.

Изучение значения жира в пище и риска рака молочной железы нередко дает противоречивые результаты. Чаще всего говорят, что рак молочной железы встречается реже в странах, где типичная диета содержит малое количество общего жира, с низким содержанием полиненасыщенного жира и насыщенного жира.

С другой стороны, многие исследования в США не обнаружили зависимости между риском рака молочной железы и потреблением пищевого жира. Ученые до сих пор не могут объяснить такое очевидное несоответствие. Многие полагают, что исследования, касающиеся взаимосвязи диеты и риска рака молочной железы, осложняются наличием других различий (например, уровнем активности, потреблением других пищевых веществ, генетических факторов), которые также могут изменять риск рака молочной железы. Эти факторы влияют также на риск возникновения некоторых других видов рака, а потребление некоторых жиров четко связано с риском заболеваний сердца. Мы рекомендуем поддерживать нормальный вес и ограничить употребление красного мяса, особенно, с высоким содержанием жира или переработанного в мясные продукты.

Физическая активность. Изучение физической активности и рака - относительно новая область исследования. Показано, что энергичное занятие физическими упражнениями в молодости может создать длительную защиту от рака молочной железы, а умеренная физическая активность во взрослом возрасте может снизить риск рака молочной железы.

Загрязнение окружающей среды. В настоящее время не существует четких доказательств в пользу взаимосвязи между воздействием загрязненной окружающей среды (пептициды, полихлорированные бифенилы) и риском рака молочной железы

Использование антиперспирантов. Некоторые предполагают, что химические вещества, содержащиеся в дезодорантах, проникают через кожу подмышечной области в лимфоток и воздействуют на молочную железу, что может привести к раку. Однако имеется слишком мало информации для подтверждения такого мнения.

Ношение бюстгальтера. Иногда высказывают мысль о том, что бюстгальтер может вызвать рак молочной железы в результате нарушения лимфообращения. Однако научных или клинических оснований для такого заключения нет.

Курение. Нет окончательных доказательств в пользу взаимосвязи курения и рака молочной железы. Однако можно предположить на основании уже имеющейся информации, что курение повышает риск рака молочной железы, особенно у женщин, начавших курить в раннем подростковом возрасте. Кроме того, конечно, курение влияет на общее здоровье и повышает риск многих других злокачественных опухолей и заболеваний сердца.

Искусственный аборт. Доказано, что искусственное прерывание беременности (аборт) не влияет на риск рака молочной железы. Нет также доказательств в пользу прямой взаимосвязи между раком молочной железы и выкидышем.

Имплантат (протез) молочной железы. Показано, что имплантанты молочной железы не увеличивают риск рака молочной железы, хотя силиконовые протезы могут вызывать рубцовую ткань в молочной железе, что затрудняет обследование ткани железы при стандартной маммографии. В этом случае помогают дополнительные рентгенологические исследования для более детального обследования молочной железы.

Ночная работа. Имеются предположения, что у женщин, работающих ночью (например, медицинские сестры), отмечается повышенный риск рака молочной железы, однако никаких доказательств в пользу этого нет.

Записала Виктория Гончаренко