Кварцевая лампа вызывает ожоги роговицы

Чрезвычайное происшествие, приведшее к массовой госпитализации учащихся, произошло в субботу в московской школе N1637, сообщили родители пострадавших школьников. «В Морозовскую больницу госпитализировано 20 детей с диагнозом ожог роговицы глаза», - рассказал один из родителей.

Источник утверждает, что травму дети получили по вине одного из педагогов школы, который во время занятий решил включить кварцевую лампу для антибактериальной обработки класса. «В настоящее время в больницу доставлено 20 школьников, не исключено, что их количество увеличится», - рассказал источник.

newsland.ru