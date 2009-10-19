Аптечки водителей станут дешевле

По инициативе Антимонопольного комитета Украины (АМК) Министерство здравоохранения Украины внесет предложения Государственному комитету Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики относительно изменения требований к комплектации автомобильных аптечек медикаментами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, об этом министерство официально сообщило после получения предложений комитета по результатам проведенного исследования.

В частности, речь идет о внесении изменений в ДСТУ 3961-2000, который предусматривает обязательное наличие в автомобильных аптечках буторфанола тартрата. Из-за внесения этого препарата в список сильнодействующих средств водители не могут приобрести его в свободной продаже.

По мнению комитета, необходимо предоставить автовладельцам право заменять ограниченный в свободном товарообороте препарат аналогичным по своим свойствам или исключить из ДСТУ требование об обязательном наличии в аптечках именно буторфанола тартрата.

По данным комитета, из-за существующих сегодня требований водители вынуждены приобретать укомплектованные аварийные автомобильные аптечки, стоимость которых значительно больше той суммы, за которую можно было бы купить необходимые препараты при розничной закупке. Как подчеркивается в сообщении, требованиями ДСТУ 3961-2000 допускается самостоятельная комплектация эксплуатационных аптечек владельцами индивидуальных автомобилей.

«Антимонопольный комитет вмешался в этот вопрос, поскольку он сегодня тревожит тысячи украинских водителей. Очевидно, что из-за сложного экономического положения обременительно покупать целые комплекты автомобильных аптечек фактически ради одного препарата, имеющего аналоги. В комитете считают, что автовладельцам необходимо позволить самостоятельную комплектовать и доукомплектовывать аварийные аптечки», – сообщил исполняющий обязанности председатели АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. В соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины № 1306 от 10 октября 2001 года, перечень медикаментов аптечки должен соответствовать ДСТУ 3961-2000. Препарат буторфанол тартрата (0,2% – 1 мл.) является сильнодействующим обезбаливающим опиодным анальгетиком.