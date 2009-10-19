На Черкасчине семенами дурмана отравились четверо школьников

В Катеринополе Черкасской области четверо школьников на уроке попробовали семена дурмана и уже на следующий день с симптомами отравления были госпитализированы в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Черкасской области, сейчас школьники находятся в детском отделении больницы. Состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.