На Черкасчине семенами дурмана отравились четверо школьников
16:36, 19 октября 2009Страна
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Угрозы жизни нет
В Катеринополе Черкасской области четверо школьников на уроке попробовали семена дурмана и уже на следующий день с симптомами отравления были госпитализированы в больницу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Черкасской области, сейчас школьники находятся в детском отделении больницы. Состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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