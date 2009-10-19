Чем опасна модифицированная кукуруза

Генно-модифицированная продукция, в частности кукуруза, на сегодняшний день, очень популярна во всём мире. Но помимо своей популярности, она известна разногласиями по поводу её вреда. Некоторые учёные считают, что модифицированная кукуруза может свободно использоваться и что, для человека употребление этого товара не принесёт никакого вреда.

В 1996 году впервые было начато коммерческое использование генетически модифицированных растений - с тех пор количество сельскохозяйственных площадей, засеваемых "измененной" кукурузой, соей, хлопком возросло в 25 раз.

Но есть и другое мнение. После проведения множества различных экспертиз, было выведено, что модифицированная кукуруза оказывает негативное влияние на наземные и водные организмы. Изначально, генно-модифицированная кукуруза была выведена для защиты от вредителей. Но, в ходе выращивания, учёные зафиксировали, что пыльца кукурузы имеет в своём составе очень вредный яд. Этот яд убивает абсолютно всех насекомых, будь то вредители, либо ни в чём не повинные существа.

И хоть учёные и утверждают, что для человека этот яд не составляет никакой угрозы, в некоторых странах использование модифицированной кукурузы было запрещено законом. Поэтому употребление этой продукции так и остаётся спорным вопросом, и целиком и полностью зависит от самих потребителей.

Влияние трансгенов на организм человека до конца не изучено, но эра пищевых мутантов, которые так кстати пришлись индустрии фаст-фуда, совпала с резким ростом процента аллергиков, людей страдающих ожирением и другими последствиями нарушения обмена веществ.

Радикальные противники трансгенов вообще считают их биологическим оружием. Среди них – Штеффи Лемке – представитель партии «Зеленых» Германии: «Опасность в том, что эта кукуруза может сделать организм человека невосприимчивым к сильнодействующим лекарствам».

Трансген усваивается организмом. При его избыточном накоплении человек перестанет реагировать на лечение антибиотиками. Пока это – только в теории, но стоит ли рисковать?

По материалам science.yoread.ru, washprofile.org, 5-g.biz