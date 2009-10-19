Во Львовской области - уже 21 случай отравления грибами

С начала нынешнего грибного сезона во Львовской области зарегистрирован 21 случай отравления грибами, среди них 2 – у детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, 16 октября в реанимационное отделение Самборской ЦРЛ с диагнозом «острое пищевое отравление грибами» госпитализирован 34-летний житель с.Нагорное Самборского района.