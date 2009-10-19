Предпринимателей, продающих алкоголь и сигареты детям, лишат лицензий

Прокуратура Киева добивается, чтобы предпринимателей, которые продают алкоголь и сигареты детям, лишали лицензий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, на протяжении текущего года столичными органами внутренних дел составлены 449 протоколов о незаконной реализации алкогольных напитков и табачных изделий детям. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Вместе с тем действующее законодательство (ст. 15 закона Украины “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”) предусматривает аннулирование лицензии на право розничной торговли сигаретами и алкоголем для тех предпринимателей, которые будут продавать эти товары несовершеннолетним. Но, как показала прокурорская проверка, указанная норма закона в Киеве не применяется, поскольку милиция не направляет в налоговые органы материалы проверок по фактам продаж несовершеннолетним алкоголя и табака для решения вопроса об аннулировании лицензий.

Прокуратура Киева внесла в столичную милицию предписание, которым обязала ее предоставлять ГНА материалы проверок о незаконной продаже детям алкоголя и сигарет

В связи с этим прокуратура столицы внесла в Главное управление МВД Украины в г. Киеве предписание об устранении обнаруженных нарушений и обязательства органов внутренних дел в дальнейшем направлять ГНА материалы проверки по вышеуказанным фактам.

Прокуратура Киева ранее также обратилась в Верховную Раду с предложением увеличить размеры штрафов и сроки аннулирования лицензий за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним, для чего необходимо внести изменения в действующее законодательство (Кодекс об административных правонарушениях и закон “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”). Теперь за совершение отмеченного административного правонарушения законом прямо предусмотрена ответственность в виде штрафа до 340 грн., однако минимальные взыскания, которые применяются к реализаторам табака и алкоголя, сегодня являются неэффективными.