«Он» и «она» зомбируют украинцев

Предвыборная реклама с использованием персонажей «он»-«она» является манипуляцией с массовым сознанием. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.

«Это манипуляция со стереотипами массового сознания на грани информационно-политического зомбирования», - сказал политолог.

Ермолаев отметил, что действующее избирательное законодательство Украины несовершенно, и в нем отсутствуют инструменты, которые запрещали бы политикам «использовать такие приемы».

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