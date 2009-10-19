«Он» и «она» зомбируют украинцев
14:06, 19 октября 2009Страна
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Манипуляция с массовым сознанием
Предвыборная реклама с использованием персонажей «он»-«она» является манипуляцией с массовым сознанием. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
«Это манипуляция со стереотипами массового сознания на грани информационно-политического зомбирования», - сказал политолог.
Ермолаев отметил, что действующее избирательное законодательство Украины несовершенно, и в нем отсутствуют инструменты, которые запрещали бы политикам «использовать такие приемы».
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