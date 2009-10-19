Вся правда об энергетиках

Каждый второй житель мегаполиса по утрам буквально спит "на ходу". Причина - сбой биоритмов, или "внутренних часов" человека.

Если вы заряжаетесь энергетиком, купленном по пути на работу или учебу, знайте - это плохая привычка. Длительное потребление бодрящих напитков в неумеренных количествах противопоказано абсолютно всем. Последствия передозировки - повышение артериального давления и даже гипертоническая болезнь.

Кроме того, энергетики нельзя пить детям до 18 лет, беременным женщинам и кормящим матерям, а также пожилым людям, склонным к гипертонии. Смешивать бодрящий напиток в коктейлях врачи также не рекомендуют: энергетик с крепким алкоголем - это двойной удар по печени и сердцу.

"Кофеин, содержащийся в энергетике, вызывает тахикардию, увеличение частоты сердечных сокращений. В свою очередь, алкоголь расширяет сосуды, вызывая еще большую тахикардию. В ряде случаев пульс повышается до 150-160 ударов в минуту. Что касается печени - она способна справиться с чем-то одним - либо с алкоголем, либо с красителями в энергетике", - рассказывает врач-кардиолог Альфред Богданов.

Даже безобидный на первый взгляд напиток - растворимый кофе, смешанный с пепси или колой, медики называют гремучей смесью. Коктейль быстро бодрит, однако состояние эйфории может резко смениться сильной головной болью.

Специалисты предлагают альтернативные способы борьбы с утренней сонливостью. Лучшей заменой энергетиков врачи считают легкую утреннюю зарядку с открытой форточкой и под любимую музыку, обливание холодной водой или контрастный душ.

Медики советуют сочетать водные процедуры с гелем или мылом, содержащими кофеин. Считается, что эти средства оказывают такой же бодрящий эффект, как две чашки крепкого кофе.

Если не хватает времени на гимнастику и душ, выпейте чашку зеленого чая: в нем кофеина содержится даже больше, чем в кофе.

Хорошо помогает просыпаться регулярный прием витаминов и минералов. Нехватка, например, витамина В1 отзывается головной болью, утомляемостью, слабостью, одышкой, сердцебиением, а витаминов В2, В6 - депрессией.

Распрощаться с унылым видом помогут также продукты, богатые селеном, который действует как антиоксидант и помогает выводить токсины из организма.

Лучшие природные источники селена - пророщенные пшеница и овес, грибы, орехи, спаржа, кабачки, патиссоны, сельдерей, а также мидии и устрицы.

Для бодрого самочувствия врачи рекомендуют отказаться от алкоголя и никотина, либо свести их количество к минимуму. Самый же простой способ с легкостью просыпаться по утрам - крепкий, здоровый семичасовой сон.

По материалам news.open.by