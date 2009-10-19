Новый грипп за прошлую неделю унес жизни 11 американских детей

За последнюю неделю в США от гриппа A /H1N1/ скончались еще одиннадцать детей и подростков. Об этом сообщила в пятницу журналистам руководитель Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Энн Шушат.

По ее словам, в прошлые годы в стране от обычного гриппа умирали за весь сезон от 40 до 50 детей. А от гриппа A /H1N1/ к настоящему времени - уже 86 детей и подростков не старше 18 лет. Причем 43 из них скончались в сентябре и за первые недели октября. "Никто не может предсказать, как долго продлится эта вспышка нового гриппа", - добавила Шушат.

Она также сообщила, что случаи заражения гриппом A /H1N1/ отмечены уже в 41 из 50 штатов. Между тем, фармакологические компании, у которых федеральное правительство заказало вакцину, не успевают произвести обещанные к концу текущего месяца 40 млн. доз. Теперь они говорят лишь о 28-30 млн. доз, отметила Шушат, призвав желающих сделать себе прививку проявлять терпение.

ami-tass.ru