ВОЗ начала глобальную борьбу с алкоголизмом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала глобальную кампанию, призванную сократить потребление алкоголя.

Специалисты международной организации начали составлять проект глобальной стратегии по сокращению негативного влияния на здоровье людей, вызываемого употреблением спиртного. По планам ВОЗ, разработка стратегии должна быть завершена в январе 2010 года.

Страны-участницы организации подпишут стратегию на ассамблее, которая продет в мае 2010 года. Сообщается, что документ не будет содержать юридических обязательств. По мнению авторов, стратегия должна обратить внимание на проблему и предоставить информацию, на основе которой страны-участницы смогут разработать эффективные пути решения этой проблемы.

По данным ВОЗ, в 2004 году от последствий употребления алкоголя в мире скончалось более 2,5 миллиона человек, из них 320 тысяч - возрасте от 15 до 29 лет. Употребление алкоголя является пятой по частоте причиной преждевременной смерти и инвалидизации граждан.

В связи с этим, специалисты организации предложили ряд мер, направленных на сокращение употребления алкоголя. В частности, увеличение информированности населения о проблеме, а также разработку национальных стратегий и соцпрограмм призванных сократить потребление спиртного.

Кроме того, ВОЗ предлагает ограничить производство и продажу алкогольной продукции, ужесточить правила лицензирования и рекламы этой продукции и сократить число торговых точек. По мнению сотрудников ВОЗ, наиболее эффективной мерой будет изменение государственной ценовой политики в отношении алкоголя.

medportal.ru