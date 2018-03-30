Почему дети едят мел?

Многие вещи человек делает инстинктивно, повинуясь неизвестно откуда возникающим импульсам. Обучаясь, дети также инстинктивно пробуют на вкус все подряд. Однако, наблюдая внимательней за привычками и вкусовыми пристрастиями наших малышей, мы иногда можем понять, каких именно веществ не хватает ребенку для правильного развития.

Некоторые из нас не раз наблюдали неожиданно приходящие странности во вкусах, особенно в детстве. Иногда вполне разумные дети шести-десяти лет неожиданно начинают тащить в рот «всякую гадость». И не просто тащить, а целенаправленно искать и есть определенное вещество. Это может быть мел, глина, уголь, даже известняковые камешки на пляже, головки спичек или земля. Кто-то с умилением вспоминает, как в детстве в деревне у бабушки тайком ел штукатурку, кто-то грустит по «сладкому» мелу советской поры. А кто-то, покопавшись в глубинах памяти, обнаружит, что в детстве иногда с удовольствием лизал акварельные краски. Все они были сладкие на вкус, но предпочтение почему-то отдавалось красным и оранжевым.

Некоторые из нас сохранили манеру есть, к примеру, мел, и во взрослом состоянии. Случайно найдя «собратьев» по привычке, эти люди серьезно обсуждают вкусовые различия между разными марками мела и спорят о том, вреден ли для здоровья мел из магазина канцтоваров и что вкуснее – мелки «Антошка», круглый мел «Лантан» или нежный чешский «Кохинор». Многие женщины замечали за собой страсть к мелу или побелке во время беременности.

Все эти привычки - не случайны. Если Вы обнаружите у вашего малыша привычку к определенным и не совсем обычным «продуктам», это лишний повод задуматься – а правильно ли ребенок питается и получает ли с пищей все необходимые ему для развития и роста вещества?

Причины «меловой зависимости» у детей (да и у взрослых) бывают разными. Но, как правило, детям, которые тайком таскают мелки с классной доски, чтобы подкрепиться, не хватает кальция. Ведь мел – это природный источник кальция. Пристрастие ко всем известковым производным мела, включая глину – той же природы.

Кальций в детстве нужен организму в огромных количествах: 800 мг в сутки для детей 1-3 лет, 900-1000 мг для детей 4-6 лет, 1100 мг - 7-10 лет и 1200 мг - 11 лет и старше. Кальций нужен для нормального развития костей, формирования здоровых зубов и десен, а также для роста мышц. Без кальция ребенок не только страдает нарушениями физического развития и роста, быстро устает и часто болеет. Кальций также участвует во многих метаболических процессах в организме, и его недостаток может вызывать тяжелые гормональные нарушения.

Считается также, что любовь к мелу – побочный симптом малокровия, или недостатка гемоглобина. И тогда организму не хватает железа. Кстати, все оксиды железа имеют бурый или красноватый цвет – помните про красные акварельные краски? По данным ВОЗ, недостатком железа в той или иной форме страдает около 30% населения Земли. Но в детстве малокровие особенно опасно, а большая часть микроэлементов, включая кальций и железо, которые попадают нам с пищей, не могут быть усвоены организмом или быстро выводится.

Применение специальных витаминных препаратов позволяет не только добавлять в рацион полезные минералы, но и с легкостью усваивать их. Практика показывает – минералы, содержащиеся в витаминно-минеральных комплексах, усваиваются примерно в 20 раз эффективнее таких же минералов в обычных продуктах или их суррогатах, таких, как мел, глина или земля. Ведь в таблетках они содержатся в наиболее «подходящей» для организма форме.

Кроме очевидной вредности и потенциальной токсичности несъедобных вещей, многие полезные вещества, к примеру, фосфор, очень редко и помалу встречаются в пищевых продуктах. То же касается других элементов. Их недостаток тоже можно «вычислить» по вкусовым пристрастиям, разумеется, с поправкой на детскую любовь к сладкому.

Впрочем, у сладкоежек тоже может быть проблема – им попросту не хватает хрома. А любители объедаться шоколадом, возможно, ощущают инстинктивную нехватку магния. Точно также дети, которые любят обгрызать головки спичек могут так компенсировать недостаток серы или фосфора, любители соленого – калия и натрия, а если неожиданный интерес проявляется к кислым продуктам – возможно, это от нехватки витамина С. В любом случае, если вы заметили за своим ребенком резкие изменения в вкусах или другие гастрономические странности, прежде всего обратитесь к врачу!

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