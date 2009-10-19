Во Львовской области увеличилась рождаемость

Естественный прирост населения Львовской области по показателям 9 месяцев этого года составлял плюс 1,53. За этот период во Львове родилось 6 тысяч 10 малышей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания исполкома Львовского горсовета начальник Управления охраны здоровья Владимир ЗУБ.

Он также отметил, что на 15 случаев уменьшилась мертворождаемость – от 31 до 16 случаев, на 9 детей меньше умерло в возрасте до 1 года, на 19 меньше детей - в возрасте от 0 до 18 лет.

«Мы проводим больше массово-разъяснительной работы с населением, следовательно уменьшаются показатели запущенности болезней. Также улучшилась материально-техническая база», - отметил В.ЗУБ.