Чем полезна говядина?

Многие специалисты не рекомендуют употреблять в пищу говядину, ссылаясь якобы на сложность переваривания данного мяса в желудке и его низкие питательные качества по сравнению с другими сортами. А ведь говядина издавна считается постным мясом, пишет Dietolog.com.ua.

Благодаря данному свойству на рынке говядину продают по той же цене, что и свинину, или даже дороже.

Исследования, проведенные российскими специалистами, только подтвердили факт в пользу говядины. Как оказалось в постном «красном» мясе меньше жира, чем в курице, особенно откормленной.

Если курицу перед забоем кормили кукурузой, то в 100 граммах данной курицы, содержится 129 калорий и 4,8 грамма жира. А в 100 граммах говяжьего мяса - 135 калорий и всего 4,5 граммов жира.

Говяжья вырезка содержит в три раза больше железа и почти в четыре раза больше цинка, крайне необходимого для иммунитета.

Ранее сообщалось, что употребление мяса в среднем возрасте как минимум дважды в неделю помогает поддерживать независимость и активность в старости. К такому выводу пришли японские ученые, проведя исследование. Они предполагают, что употребление мяса в количествах, указанных в исследовании, может помогать престарелым людям сохранить больше мышечной массы за счет увеличенного приема белков, что, в свою очередь, оказывает влияние на способность стариков делать повседневные дела.

rosbalt.ru