Золото изменяет психику

Ученые уже давно наблюдали тот факт, что при виде больших объемов золота, психика человека изменятся, и он не в состоянии трезво мыслить и оценивать ситуацию. Есть много случаев того, когда люди сходили с ума при виде большого количества золота и не выдерживали испытания "золотыми горами".

Многие относительно сознательные люди, которые обладают нормальным уровнем самоконтроля, при виде большого объема ценного металла поддаются определенным настроениям и перестают адекватно воспринимать действительность. Их охватывает своеобразная "золотая лихорадка", которая не дает им рассуждать трезво и заставляет полностью отдаваться мысли про немедленное обогащение.

Ученые выяснили, что при виде больших объемов золота, у человека активируется лобная доля головного мозга, отвечающая за мечтания. Именно этой доле мозга человек и обязан своим невменяемым поведением при виде богатства. Когда эта доля мозга вступает в активную работу, мы уже не можем контролировать ситуацию, и за нас все делают инстинкты. Ведь не зря, с самых древних времен, любой человек стремился к обогащению.

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