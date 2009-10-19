От бесплодия спасут зеленые овощи и бобовые

Еще буквально пару лет назад, американцы и те, кто им подражает, просто не могли представить свой рацион без витаминизированных пищевых добавок. Расплата не заставила себя долго ждать. Все чаще в средствах массовой информации появляются статьи о вреде для организма применения данных горе добавок.

А ученым из Калифорнийского университета удалось, собрали информацию о пищевом рационе и употреблении витаминных добавок у 89 здоровых некурящих мужчин. У данных добровольцев была взята на исследование сперма. В образцах спермы было обнаружено от 7 до 15% сперматозоидов с аномальным числом хромосом. Для сравнения у здорового мужчины их количество не должно превышать 4%.

Появление избыточного количества дефектных сперматозоидов с добавочными хромосомами приводит к анеуплоидии, что может быть причиной бесплодия, выкидышей и рождения детей с такими заболеваниями, как синдром Дауна, синдром Шерешевского-Тернера и синдром Кляйнфельтера.

Ученные, рекомендуют для исправления выявленных последствий, применения витаминизированных пищевых добавок, на протяжении определенного времени употреблять продукты (листовые зеленые овощи, бобовые, хлеб из муки грубого помола, печень), богатые на фолиевую кислоту.

Также специалисты рекомендуют принимать данные продукты беременным женщинам для предотвращения дефектов нервной трубки у плода.

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