Глянцевые журналы вредят женщинам

Самооценка женщин с избыточным весом резко падает, когда они просматривают фотографии моделей в журналах. Такие данные получены в новом международном исследовании, которое совместно провели специалисты из Университета Эразма /Нидерланды/, Кёльнского университета /Германия/ и Университета штата Аризона /США/.

Диетологи сравнили реакцию женщин с разным индексом массы тела на изображения моделей в глянцевых журналах и заметили, что самооценка участниц даже с нормальным весом понижается, когда они видят фотографии манекенщиц или фотомоделей в печатных СМИ. Женщины с нормальным индексом массы тела между 18,5 и 25 пунктами испытывают неудовлетворённость своей внешностью при виде очень худых или умеренно полных моделей. В первом случае дамам кажется, что им далеко до такого "идеала" фигуры, а во втором самооценка понижается из-за чувства, что их фигура схожа с не совсем совершенными пропорциями моделей.

Фотографии моделей в глянцевых журналах имеют очень сильное воздействие на самооценку как женщин с лишним весом, так и женщин с нормальной массой тела, говорят психологи. Замечено, что самооценка тощих дамочек с дефицитом веса наоборот всегда возрастает при рассматривании фото манекенщиц. Реклама и фото в журналах также затрагивают пищевое поведение, подталкивая женщин к диете и интенсивной физической нагрузке. Например, полные дамы меньше налегали на кондитерские изделия и в большей степени стремились похудеть с помощью диеты, когда видели в журналах фото женщин с пышными формами, а не фото стройных моделей.

Специалисты сделали вывод, что глянцевые журналы оказывают негативное влияние на женскую психику и развивают комплекс неполноценности. По их мнению, дамам с избыточным весом лучше вообще избегать чтения женских журналов или хотя бы стоит пролистывать рекламу и статьи с фотографиями моделей.

ami-tass.ru