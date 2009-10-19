На теле младенца появились строки из Корана
Врач назвал причины
Строки из Корана, которые появляются на теле девятимесячного ребенка из Дагестана, скорее всего, получены путем механического или химического воздействия на кожу, считает заведующая научно-консультативным отделением Института иммунологии ФМБА России Людмила Лусс. «С медицинской точки зрения этого быть не может, не имеет под собой никаких научных обоснований», — сказала она РИА Новости.
По словам Лусс, скорее всего, родители, чтобы привлечь внимание общественности, сами наносят ребенку надписи. «Есть вещества, например перец, соль или какие-то лекарственные препараты, которые, если нанести их на кожу, увеличивают проницаемость и расширяют сосуды», — отметила врач. Это может послужить причиной того, что у ребенка на коже появляются покраснения.
Лусс также предположила у ребенка так называемый «уртикарный дермографизм», который встречается у пяти процентов населения. При этом заболевании после штрихового механического раздражения кожи на ней возникают так называемые линейные волдыри. По коже можно «писать» пальцем или каким-либо тупым предметом. Также рисунок может возникать после раздражения кожи у лиц, имеющих патологию желудочно-кишечного тракта, сказала Лусс.
Врач заявила, что ребенок нуждается в обследовании, после которого можно будет установить его диагноз.
О том, что с первых дней жизни на теле девятимесячного Али Якубова из села Красно-Октябрьское Кизлярского района Дагестана появляются, а затем исчезают хадисы (изречения Аллаха) из Корана, сообщили ранее агентству вместной мечети. Как рассказала РИА Новости мать ребенка Мадина Якубова, надписи проявляются по понедельникам и пятницам, в это время у ребенка температура поднимается до 40 градусов, он кричит и плачет. Надписи держатся три дня, а потом постепенно исчезают.
Имам мечети села Красно-Октябрьское Абдулла считает, что эти знаки — «знамения Всевышнего».