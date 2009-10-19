На теле младенца появились строки из Корана

Строки из Корана, которые появляются на теле девятимесячного ребенка из Дагестана, скорее всего, получены путем механического или химического воздействия на кожу, считает заведующая научно-консультативным отделением Института иммунологии ФМБА России Людмила Лусс. «С медицинской точки зрения этого быть не может, не имеет под собой никаких научных обоснований», — сказала она РИА Новости.

По словам Лусс, скорее всего, родители, чтобы привлечь внимание общественности, сами наносят ребенку надписи. «Есть вещества, например перец, соль или какие-то лекарственные препараты, которые, если нанести их на кожу, увеличивают проницаемость и расширяют сосуды», — отметила врач. Это может послужить причиной того, что у ребенка на коже появляются покраснения.

Лусс также предположила у ребенка так называемый «уртикарный дермографизм», который встречается у пяти процентов населения. При этом заболевании после штрихового механического раздражения кожи на ней возникают так называемые линейные волдыри. По коже можно «писать» пальцем или каким-либо тупым предметом. Также рисунок может возникать после раздражения кожи у лиц, имеющих патологию желудочно-кишечного тракта, сказала Лусс.

Врач заявила, что ребенок нуждается в обследовании, после которого можно будет установить его диагноз.

О том, что с первых дней жизни на теле девятимесячного Али Якубова из села Красно-Октябрьское Кизлярского района Дагестана появляются, а затем исчезают хадисы (изречения Аллаха) из Корана, сообщили ранее агентству вместной мечети. Как рассказала РИА Новости мать ребенка Мадина Якубова, надписи проявляются по понедельникам и пятницам, в это время у ребенка температура поднимается до 40 градусов, он кричит и плачет. Надписи держатся три дня, а потом постепенно исчезают.

Имам мечети села Красно-Октябрьское Абдулла считает, что эти знаки — «знамения Всевышнего».

medportal.ru