Шоколад - отличное болеутоляющее

Исследователи установили, что потребление шоколада, а также питье воды способно выступать в виде обезболивающего. Так, ученые заключили, что потребление шоколада облегчает болевые ощущения от мышечных болей до ожогов. В то же время ученые предостерегают от бесконтрольного потребления сладкого, так как остальные негативные эффекты этого продукта еще никто не отменял.

В Университете штата Чикаго неврологи установили, что потребление шоколада способствует в организме животных и людей производству естественных обезболивающих ферментов, влияющих на мозг и способных значительно приглушить ощущение боли. В случае с животными ситуация получилась еще более парадоксальная: животные испытывавшие болевые ощущения, начинали употреблять шоколад даже в том случае, если в обычном рационе у них этого продукта нет.

"Скорее всего, это сильный подсознательный рефлекс, который никак не связан с ощущением голода или аппетитом", - полагает Пегги Мейсон, один из авторов исследования.

В серии проведенных опытов ученые установили, что после получения "обезболивающего" в виде шоколада или растворенного в воде шоколада, лабораторные мыши и крысы гораздо медленнее реагировали на тепловое воздействие, которого они очень боятся в обычной жизни. Для подтверждения своих догадок исследователи также дали подопытным животным хинин, растворенный в воде. В этом случае реакция на тепло была обычной.

По мнению неврологов, действие сладкого в данном случае проявляется не в притуплении работы болевых рецепторов, а головного мозга, получающего сигналы от них. "Предварительно можно утверждать, что подобное происходит в результате работы головного мозга", - говорит Мейсон.

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