В одном из медуниверситетов Москвы - вспышка "свиного гриппа"

Вспышка гриппа H1N1 зафиксирована среди студентов одного из медицинских вузов Москвы, сообщил главный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.

По его информации, диагноз "грипп H1N1" подтвержден у трех учащихся Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ). Г.ОНИЩЕНКО добавил, что заболевшие проживали в одной комнате студенческого общежития вуза.

По данным РИА Новости, в московскую инфекционную больницу №1 были доставлены около 40 студентов МГМСУ с симптомами вирусной инфекции. Однако диагноз нового гриппа у них еще не подтвержден.

Ректор МГМСУ Олег ЯНУШЕВИЧ сообщил, что занятия на факультете среднего медицинского образования приостановлены. По его словам, 22 из 35 учащихся факультета госпитализированы, оставшиеся 13 студентов находятся на домашнем карантине. О.ЯНУШЕВИЧ отметил, что в студенческом общежитии, где проживают заболевшие, проведена санитарная обработка.

Главный санитарный врач сообщил, что на сегодняшний день число зарегистрированных в России случаев гриппа H1N1 достигло 807. Г.ОНИЩЕНКО отметил, что 562 россиянина заразились во время зарубежных поездок.