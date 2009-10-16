Прошел первый в Украине сольный концерт незрячего тенора

Вчера во Львовском национальном академическом украинском драматическом театре им. Марии Заньковецкой состоялся первый в Украине сольный концерт незрячего тенора из Симферополя Степана ГОНЧАРЕНКО в сопровождении оркестра под управлением заслуженного артиста Украины Богдана МОЧУРАДА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в программе концерта - украинская и мировая классика, произведения современных композиторов, инструментальная музыка.

Концерт прошел в рамках проекта «Открылась жизнь», учрежденного Львовской областной организацией Украинского общества слепых и театром им. М. Заньковецкой.

Цель мероприятия – привлечение внимания общественности и властных структур государства к повседневным проблемам людей с недостатками зрения нетрадиционным путем.

«Совместный проект – это эталонный вариант инновационного решения ряда глобальных социальных проблем, в частности, проблем людей с недостатками зрения путем публичного привлечения внимания общества к таланту незрячих деятелей искусств, их возможностям. Проект является уникальным не только для Украины, но и для многих стран Европы. Убеждены, что подобные проекты помогут изменить «лицо» украинского общества», - сказала в комментарии УНИАН председатель правления Львовской областной организации Украинского общества слепых Оксана ПОТИМКО.

«Этот проект, который уже имеет определенные традиции, заставил профессиональных музыкантов задуматься над собственной жизнью, ее ценностями, пересмотреть привычные для здоровых людей взгляды. Проект способствовал выделению настоящих «звезд» из числа незрячих людей. Открытием данного проекта оказался Степан ГОНЧАРЕНКО, который имеет шанс стать украшением профессиональной сцены не только в Украине», - отметил главный дирижер Львовского национального академического украинского драматического театра им. М.Заньковецкой Б.МОЧУРАД.

Во время концерта в фойе театра также проходит выставка картин львовского художника и поэта, инвалида II группы по зрению Юрия ЛОМОВА – автора специальной техники живописи - квазиграфики, разработанной им после почти полной потери зрения.

** *С.ГОНЧАРЕНКО - инвалид I группы по зрению, лауреат VII Международного фестиваля молодежи и студентов 2009 года, лауреат Международного фестиваля «Подляшская октава культур» (Польша) 2009 года (совместно с оркестром – обладателем гран-при фестиваля).