Фонд Ахметова «Развитие Украины» приобрел новый дом многодетной семье из Мариуполя

Вчера Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» приобрел новый благоустроенный дом многодетной семье СИНИЦЫ, проживающей в Мариуполе Донецкой области.

Как сообщила УНИАН менеджер Департамента внешних связей фонда Нона ШМИДИК, в семье воспитывается 12 детей, 10 из которых - несовершеннолетние.

Дом был приобретен фондом в рамках совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка». Общая площадь дома - 175,7 кв. м. Стоимость дома с земельным участком составляет 512 тыс. грн.

Н.ШМИДИК напомнила, что всего в рамках проекта Фонд Рината Ахметова приобрел и осуществил капитальный ремонт 39 домов для многодетных семей, в которых воспитывается более 10 несовершеннолетних детей. В ближайшее время будем приобретено и построено еще 5 домов.

По ее словам, всего фонд взял под свою опеку 44 семьи из Крыма, Донецкой, Закарпатской и Луганской областей. На покупку новых домов, достройку или капитальный ремонт существующих жилищ из бюджета фонда уже направленно свыше 17 млн. грн.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия фонда – создать фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.