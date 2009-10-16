Как правильно покрасить волосы

Красивые и ухоженные волосы – один из признаков нашего здоровья и залог уверенности в себе. А окрашивая их, можно легко экспериментировать с внешностью и изменять свой образ. Как это правильно делать, узнавала 15 минут.

Выбираем палитру

Красящих средств для волос сегодня достаточно много – от смываемых оттеночных пенок до стойких крем-красок. «По статистике, украинские женщины чаще выбирают стойкие краски ярких оттенков, которые держатся довольно долго», – говорит Ирина Сурвачева, бренд-менеджер компании Хенкель Украина.

Эксперты советуют пользоваться теми продуктами, в которых кроме красящих веществ, содержатся и ухаживающие компоненты. Такие, например, как алоэ вера и протеины кашемира.

Чтобы подобрать нужный оттенок, для начала определите естественный цвет ваших волос. Если натуральный темнее на три-четыре тона, то необходимо предварительное осветление.

Маскируем седину

Скрыть полную седину может только несмываемая краска. Бальзамы с оттеночными эффектами в этом случае не помогут. При выборе светлых оттенков тоже нужно быть осторожными – они также плохо закрашивают седину.

Для закрашивания седых волос, нужно оценить их количество. От этого зависит выбор номера краски, который всегда указывается на упаковке. Если седина занимает около 20% всего объема, нужно брать краску на один тон светлее, чем желаемый цвет. При 60% – соответствующий цвету. А при полной седине – на тон темнее.

Если вы ранее красились хной, учитывайте, что она защищает стержень волоса от окислителя. Поэтому химический пигмент иногда может попросту смыться. В результате цвет останется прежним.

Специалисты рекомендуют использовать краску не чаще одного раза в месяц. Все это время желательно применять натуральные маски для восстановления и защиты волос. Ведь «химия», входящая в состав красок, так или иначе травмирует ваши локоны.

Количество красителя зависит от длины и густоты шевелюры. Если у вас коса до пояса, лучше купить две упаковки. Иначе нехватка смеси может привести к неоднородному окрашиванию.

Чтобы не было аллергии, за 48 часов до окрашивания желательно провести тест на чувствительность кожи. Как это делать, сказано в инструкции. Тест поможет предотвратить появления зуда и пятен.

Широкими мазками

Начинать окрашивание необходимо с затылка. Затем краску нужно распределять по направлению к шее, а в конце – равномерно по всей голове. При повторном окрашивании смесь сначала наносится на корни и выдерживается 20 минут. А если седины у вас много, лучше начать с тех мест, где она наиболее заметна.

ВАЖНО

После химической завивки лучше две-три недели воздержаться от окрашивания. А время воздействие краски нужно сократить на 5-10 минут

Выдерживать смесь на голове необходимо строго по инструкции. Если смыть краску раньше времени, результат вряд ли вас устроит – например, при осветлении могут появиться желтые оттенки. Помните, что готовая смесь для окрашивания окисляется в течение 45 минут. После этого оставшимся раствором пользоваться нельзя.

Сразу же после окрашивания не нужно мыть голову, ведь многие средства уже содержат в себе шампунь. Лучше воспользоваться бальзамом, который часто идет в комплекте с краской. Он придаст вашим волосам мягкую шелковистость и блеск.

korrespondent.net