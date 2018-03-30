Офис - место, опасное для здоровья

В офисе мы проводим большую часть времени, практически живем там, поэтому работодатели стараются приложить максимум усилий, чтобы сделать помещение офиса как можно более комфортным, в противном случае они рискуют остаться без ценных кадров, "сломленных" плохими условиями труда. Сегодня мы поговорим о самых распространенных "офисных" болезнях и способах их избежать.

Проблема 1. Лишний вес

В США и Британии проблема офисного ожирения достигла таких масштабов, что крупные компании включили в свою корпоративную политику борьбу за здоровый образ жизни.

Что делать? Работникам предлагают абонементы в фитнес-клубы по сниженной цене, отключают лифты в офисных зданиях, а иногда даже выплачивают премии за сброшенные килограммы.

В подобной ситуации помогают также регулярные 15-минутные пешие прогулки утром и вечером, легкая разминка во время рабочего дня. Если на обед положен час, то успеть поесть можно и за 40 минут (как раз и съедите меньше), а оставшиеся 20 минут можно потратить на небольшую прогулку.

Проблема 2. Аллергия

Если вас преследуют кашель и насморк, а других симптомов болезни нет, не спешите пить антибиотики. Так называемая "офисная" аллергия может быть вызвана небольшими дозами токсичных веществ, которые попадают в воздух из кондиционеров, принтеров, сканеров и другой офисной техники и оседают на рабочих столах, креслах и ковровом покрытии.

Что делать? Надо обратиться к врачу и попросить у него рецепт на средство, понижающее чувствительность носоглотки.

Проблема 3. Жарко-холодно

Далеко не каждый офис оборудован хорошим кондиционером и обогревателем, поэтому летом на работе слишком жарко, осенью и зимой - слишком холодно. И то, и другое одинаково плохо как для здоровья, так и для работоспособности. В жаре и холоде трудно сосредоточиться, человек быстрее устает. А все потому, что организм тратит слишком много сил на терморегуляцию. Это, в свою очередь, ослабляет иммунную систему и ставит под удар сердечно-сосудистую систему, способствует развитию стрессов и бессонницы.

Что делать? Предотвратить такое состояние можно, уговорив начальство на покупку нормального терморегулятора. Но можно и получить отказ. Придется охлаждаться или согреваться самостоятельно. В жару помочь сможет умеренное питье, периодические умывания и комнатные растения - они хоть немного наполнят помещение кислородом.

Если, наоборот, надо согреться, то стоит сделать упор на правильном питании. Ешьте горячие супы, пейте больше чая. Кстати, особенно согревающим эффектом обладают специи: добавьте в свой обед перец или имбирь - и согреетесь в два счета. Ну, и, конечно, одевайтесь теплее. Если ехать в толстом свитере в метро жарко и неудобно, оставьте какую-нибудь теплую кофту или большой шарф прямо на работе и одевайтесь, придя в офис. Если начальство против нарушения дресс-кода, возвращайтесь к просьбе о кондиционере. Но помните, что и сами кондиционеры опасны: эти "монстры" являются очагом инфекционных заболеваний. Самая большая опасность от кондиционеров заключается в резком перепаде температур. В результате воздействия холодного воздуха развиваются простудные заболевания. Есть и более серьезная опасность - заболеть тяжелой формой пневмонии.

Проблема 4. Инфекции

Особенно остро проблема офисной заразы встает осенью и зимой, в так называемый гриппозный сезон. Подхватить какую-нибудь инфекцию на рабочем месте можно в любое время года, причем намного быстрее, чем на улице или даже в транспорте.

Рабочие столы - настоящее пастбище для разных бактерий, а уж предметы общего пользования - телефоны, компьютеры и даже дверные ручки - тем более. За день их касается огромное количество людей, а за своей гигиеной на рабочем месте мы следим не самым строгим образом. Если, например, поесть в метро не каждый решится, то уж не обедать на работе - это просто нонсенс. Вот и получается, что мы сами создаем идеальную питательную среду для заразы прямо у себя под носом.

Американский микробиолог Чарльз Герба подсчитал, что в среднем на один квадратный сантиметр клавиатуры приходится 510 разновидностей микробов: это в 150 раз больше, чем на сиденье унитаза! Приятно слышать?

Что делать? Почаще мыть руки и предметы личного пользования: клавиатуру, мышь, телефонную трубку. Если вдруг поели прямо у монитора, протрите стол и компьютер.

Проблема 4. Хронические боли

Они появляются примерно у 30% всех офисных работников. Причем заболеть может все что угодно: мышцы плеч, шеи, рук и даже ступни. Причина в долгом сидении в одной и той же позе. Пока мы сидим на месте, в наших мышцах скапливается так называемая молочная кислота. Сама по себе она не вредна - организм использует ее для высвобождения энергии, но поскольку для неподвижного сидения энергия нам особо не нужна, кислота остается неиспользованной и вызывает боль.

Что делать? Почаще разминаться, менять положение через 20-30 минут. Понятное дело, пробежаться по офисному зданию вряд ли удастся, но для простейших упражнений всегда есть место и время. Разминайте шею: подойдут обыкновенные вращения и наклоны головы.

Проблема 5. Апатия и усталость

Они особенно прилипчивы осенью, когда нам не хватает солнечного света, а, следовательно, и гормона счастья - серотонина.

Что делать? Если вы просто устали, не высыпаетесь и испытываете потребность в солнечном свете, все это легко исправит 3-4-дневный отпуск (если дадут). Погуляйте, подышите свежим воздухом, старайтесь больше двигаться. Если даже за длинные выходные отдохнуть не удается, то надо обращаться к врачу.

Проблема 6. Стресс

Английские специалисты составили шкалу стресса для более чем 150 различных профессий. На первое место по этой шкале вышли шахтеры, их показатель риска - 8,3 балла. За ними идут полицейские (7,7), строители и журналисты (по 7,5), актеры (7,2), политические и общественные деятели (7), врачи (6,8), водители автобусов (5,4). Самая спокойная работа оказалась у сотрудников библиотек и музеев, их показатель - 2,8 балла. И, несмотря на то, что офисные работники не вошли в данный рейтинг "стрессовых" профессий, мы-то знаем, как обстоят дела на самом деле!

Постоянное напряжение, монотонная работа, всевозможные обиды и интриги, отсутствие свежего воздуха и десяток чашек крепкого кофе ежедневно становятся причинами развития хронической усталости и снижения работоспособности.

Добавьте в этот список многочисленные фобии, в основе которых лежит главный страх - потерять работу - и вы согласитесь с мнением специалистов: жизнь офисного работника "и опасна, и трудна".

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