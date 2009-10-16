Яркие цвета делают детей эпилептиками

В 1997 году более семисот детей в Японии перенесли эпилептические припадки при просмотре эпизодов популярного мультфильма. Как передает NeBoley, впоследствии детям был поставлен диагноз светочувствительной эпилепсии - формы болезни, вызываемой визуальными стимулами, в частности, красочным цветовым мерцанием.

В 2007 году анимированные промо-видеоматериалы предстоящих летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2012 году в Лондоне, тоже вызвали аналогичные жалобы от некоторых экспертов. Также исследователи утверждают, что многие видеоигры и телевизионные программы, в том числе предназначенные для детской аудитории, из-за своего яркого оформления опасны риском приступов эпилепсии даже у здоровых людей.

Ученые Лондонского университета, Индийского института технологий, Калифорнийского института технологий и Токийского университета изучили мозговую активность светочувствительности на яркие цветовые раздражители визуальных материалов среди взрослых добровольцев. Согласно полученным результатам, здоровый мозг реагирует на яркие цветовые стимулы хаотическим образом с высокими симптомами нервного расстройства, а мозг эпилептиков при таких условиях находится в состоянии гипервозбуждения. Установлено также, что сочетание некоторых цветов, например, мерцание на экране красного и синего, вызывает сложные процессы возбуждения коры головного мозга.

Напомним, ранее сообщалось, что ученым впервые в истории удалось предотвратить развитие эпилепсии, развитие которой было заложено на генном уровне. Правда, пока такой успех достигнут только на лабораторных мышах, но медики надеются в будущем провести аналогичные опыты и на людях, страдающих эпилепсией.

По словам авторов новой методики из британского Университета города Лидс, во многих случая генная подоплека эпилепсии кроется в ключевом гене ATP1a3, который контролирует уровни натрия и калия в клетках мозга. Ранее исследователи лишь подозревали, что дисбаланс этих элементов вызывает эпилептические приступы, теперь это доказано на практике.

rosbalt.ru