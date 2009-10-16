Украина запретит ввоз ГМО-продуктов

Минагрополитики готовит постановления, которые усложнят ввоз в страну популярных у украинских животноводов комбикормов на основе ГМО. Такие действия встретят сильное сопротивление бизнес-лобби. Но политическая ситуация в стране может сыграть на руку противникам ГМО, отмечают эксперты.

Минагрополитики разрабатывает постановление о контроле над содержанием генетически модифицированных организмов в продукции животноводства, ввозимой в Украину, сообщил вчера глава министерства Юрий Мельник на пресс-конференции по итогам заседания Кабмина.

"Речь идет о контроле ГМО в продукции животноводства при ее ввозе, апробации и обороте. Это постановление дорабатывается в министерствах и ведомствах и в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение правительства",– заявил господин Мельник.

Как объяснил председатель Госкомитета ветеринарной медицины Петр Вербицкий, в министерстве идет подготовка сразу нескольких постановлений.

"На уровне ветмедицины готовится два постановления. Первое – о порядке ввоза продукции на базе ГМО и выдачи разрешений на ввоз. Второе касается правил регистрации и апробации такой продукции. В первую очередь на контроле будут корма, кормовые добавки и ветеринарные препараты",– сообщил господин Вербицкий.

"Генетически модифицированных животных практически не бывает, проблема существует на уровне кормов. Готовятся аналогичные постановления относительно семян", - добавил он.

По словам Юрия Мельника, в структуре Минагрополитики уже есть несколько сертифицированных лабораторий, которые могут осуществлять контроль над содержанием ГМО в продукции животноводства.

Участники рынка официально не признают, что используют в производстве содержащие ГМО корма и ветпрепараты.

"Серьезной проблемы с ГМО в Украине нет. Инициатива правительства вызвана необходимостью сделать рабочим принятый еще в 2007 году закон. Мы кормим птицу украинским зерном, использование импортной продукции незначительно",– отмечает глава ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александра Бакуменко.

Впрочем, по словам директора компании "Торг-Маркет" (импортер мяса и мясопродуктов) Натальи Дремблюги, многие участники рынка используют ГМ-продукты для выращивания животных и птицы: "Таким образом стимулируется рост животных, в результате чего уменьшаются издержки и увеличиваются доходы производителей. Кроме того, такие корма значительно дешевле украинских".

По словам Дремблюги, правительство может столкнуться с мощным лобби со стороны бизнеса, которому выгодно использовать дешевые корма для выращивания животных. "Проблема с ГМО в Украине огромная, и если, пусть даже на волне предвыборной гонки, удастся принять такое решение, это будет значительным шагом",– уверена эксперт.

В мае Кабмин принял решение об обязательной маркировке продуктов, которые содержат ГМО, с 1 июля. Продукты без соответствующих отметок должны изыматься из оборота. Предельный уровень содержимого ГМО в пищевой продукции, которая не требует маркировки, составляет 0,9%.

Однако проблема на этом не была исчерпана. Недавно народный депутат Юрий Кармазин ("Наша Украина-Народная самооборона") заявил, что на сегодняшний день в Украине около 60% кукурузных и 70% соевых семян являются трансгенными.

ТСН