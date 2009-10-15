На планете голодает миллиард людей

Впервые на планете количество людей, которые страдают от голода, может в этом году превысить миллиард. Это прогнозирует немецкий союз неправительственных организаций Welthungerhilfe, что представил свой ежегодный доклад.

«ХХІ столетие грозит превратиться в столетие голода. Каждый шестой недоедает», - сказала вчера в Берлине председатель союза Бербель ДИКМАНН. По данным Welthungerhilfe («Международная помощь от голода») – наихудшая ситуация сложилась в республике Конго. Также критическое положение в Бурунди, Сьерра-Леоне, Чаде и Эфиопии. В странах Азии ситуация несколько улучшилась.

В докладе о голоде также сказано, что от него больше всего страдают страны, где нарушаются права женщин. В целом женщины составляют свыше двух третей (70%) бедных на планете и вынуждены жить на меньше, чем один евро в день.

По данным ООН, 642 миллиона голодают в странах Азии, 265 миллионов – в странах Южной Африки и 53 миллиона – в Латинской Америке.

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