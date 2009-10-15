Грамотность меняет мозг

Обучение умению читать и писать изменяет структуру мозга, увеличивая плотность серого и белого вещества в некоторых его отделах, уверены авторы исследования, опубликованного в журнале Nature.

Ученые установили функцию угловой извилины мозга, давно ассоциировавшейся специалистами с грамотностью, которая, как оказалось, состоит в предугадывании следующей буквы или слова по мере прочтения или написания того или иного слова или выражения.

Мануел Каррерас (Manuel Carreiras) из Баскского центра по изучению сознания, мозга и языка и его коллеги из Колумбии и Великобритании сумели впервые изучить эффект, который оказывает грамотность на человеческий мозг, проведя свое исследование на группе колумбийских партизан, обучившихся грамоте только по достижении зрелого возраста. До сих пор ученые не могли выявить области мозга, отвечающие за умение читать и писать, так как большая часть людей уже обладает этими навыками в зрелом возрасте, а дети для целей исследования не подходят, так как кроме грамоты они одновременно обучаются сразу многим умениям.

"Работа с бывшими колумбийскими партизанами дала нам уникальную возможность увидеть развивитие мозга по мере того, как люди учатся читать", - сказала одна из соавторов публикации Кэти Прайс (Cathy Price), профессор Университетского колледжа в Лондоне, слова которой приводит пресс-служба благотворительного фонда "Вэлкам Траст", финансирующего исследования, направленные на улучшение здоровья людей и животных.

В своей работе ученые сравнили томограммы головного мозга, сделанные с помощью метода функциональной магнеторезонансной томографии, у 20 бывших партизан, прошедших курс обучения грамоте и 26 партизан, которым освоить грамоту еще только предстояло. Таким образом ученые обнаружили области мозга, вовлеченные в процесс чтения.

Области, отвечающие за грамотность, оказались сконцентрированы в нескольких областях левого полушария мозга. Плотность серого вещества, отвечающего за "обработку" информации, оказалась увеличенной после обучения чтению в областях, уже выявленных учеными прежде как области, отвечающие за распознавание букв, их преобразование в звуки и осмысленные слова и фразы. Кроме того, ученые обнаружили, что плотность белого вещества, отвечающего за связь между этими долями, тоже возрастает по мере обучения грамоте.

Особенно сильно увеличились "контакты", приходящие и исходящие из угловой извилины. В течение 150 лет ученые знали, что эта область мозга каким-то образом связана с грамотностью, однако установить ее точную функцию за полтора века никто не смог.

"Традиционно мы полагали, что угловая извилина помогает преобразовывать буквы в осмысленные слова, однако в реальности этот отдел мозга помогает человеку предугадать, какой будет следующая буква в словаре, примерно так, как это делает функция автонабора слова в sms-сообщениях в сотовых телефонах", - добавила Прайс.

Это исследование поможет ученым разобраться с причинами дислексии - нарушения в работе мозга, мешающего людям научиться читать. Теперь ученые знают, что некоторое уменьшение объема отделов мозга при дислексии является её следствием, а не причиной.

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