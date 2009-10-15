Антидепрессанты во время беременности угрожают ребёнку

Женщины, которые принимают антидепрессанты во время беременности, имеют повышенный риск преждевременных родов и ухудшения общего состояния здоровья новорожденного. В то же время почти каждая десятая беременная женщина испытывает депрессивные симптомы.

Как говорят врачи, сама депрессия и употребление препаратов против психо-эмоционального расстройства неблагоприятно влияют на исход беременности и младенческое здоровье. Специалисты Университета Орхуса /Дания/ в течение 17-летнего периода наблюдали за физическим и психическим самочувствием 5 тыс. 231 беременных женщин с диагностированными симптомами депрессии и будущим здоровьем их детей, а также сравнили результаты обследований с данными о свыше 51 тыс. малышей, матери которых не имели истории депрессии. Подсчитано, что женщины, которые принимали во время беременности препараты от депрессии, родили в среднем на пять дней раньше и развили двукратный риск преждевременных родов.

Младенцы также подвергаются внутриутробному воздействию медикаментов от депрессии, поскольку составы из лекарств легко проникают через плаценту и попадают в кровь пуповины плода, говорят медики. Приём антидепрессантов во время беременности повышает вероятность ухудшения самочувствия младенцев и как следствие нахождения новорожденного в отделении интенсивной терапии по причине судорог, респираторных проблем, инфекций, желтухи и синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, предупреждают педиатры.

ami-tass.ru