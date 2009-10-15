Шаурма – мина замедленного действия

Как выясняется, шаурма вызывает нарекания не только у наших специалистов, но и у вездесущих британских учёных.

Недавно диетологи из графства Хэмпшир изучили состав и калорийность фастфуда, который пользуется наибольшей популярностью в Соединённом Королевстве: индийских и китайских блюд, кебабов (известных в нашей стране как шаурма) и «фиш-энд-чипс» - жареной рыбы с картофелем фри. В итоге исследователи установили, что почти вся еда быстрого приготовления содержит повышенное количество жиров. Самым безобидным фастфудом оказалась китайская свинина, а вот лидером среди вредной пищи был признан кебаб, который на четверть состоит из жира. В исследованных образцах его было в среднем 125 граммов (и это при том, что дневная норма потребления жиров для женщин составляет около 70 граммов).

По словам главы отделения диетологии Портсмутского медицинского фонда Дениз Томас, такое количество жира эквивалентно 1075 калориям. «Если вы будете съедать это блюдо дважды в неделю сверх своего обычного рациона, то оно превратится в мину замедленного действия, которая приведёт к сердечно-сосудистым заболеваниям», - предупреждает диетолог. При этом она отметила, что, если рацион человека включает большое количество фруктов и овощей, шаурма не принесёт большого вреда. Но если наряду с ней употреблять много жирного и жареного, то через 10 лет проблемы со здоровьем неизбежны.

Комментарий

Лидия Ионова, врач-диетолог:

- Российские диетологи к шаурме относятся так же отрицательно, как и британские коллеги. В этом продукте действительно очень высокое содержание жира. Мало того, что это весьма калорийная пища, так ещё и большинство содержащихся в ней жиров являются насыщенными. А именно они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, способ приготовления шаурмы подразумевает образование огромного количества канцерогенов. Пищевые канцерогены - одна из причин рака желудка и кишечника. А если ещё учесть, что в многочисленных «шаурмовых» палатках, разместившихся на улицах российских городов, её стряпают в условиях полной антисанитарии, то для жителей нашей страны потребление этого продукта чревато не только лишними килограммами и вышеназванными недугами, но и тяжёлыми отравлениями.

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