Завтра в Украине осадки

Завтра в западных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях ночью без осадков, утром и днем умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.

В Карпатах снег и мокрый снег; температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

На остальной территории временами дождь, днем в большинстве южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильные дожди, лишь в восточной части на протяжении суток без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°, в Крыму и Приазовье ночью 6-11° тепла, днем 16-21°.

Ветер в Украине юго-восточный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в пятницу ночью - без осадков, утром и днем дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.